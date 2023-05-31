По данным компании, потребителям, в частности, установят умные счетчики

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" реализует пилотный проект по сокращению потерь газа в Дагестане за счет цифровизации, говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

"Газпром межрегионгаз" приступил к реализации уникального проекта по сокращению потерь газа в пилотной балансовой зоне Махачкалы", - говорится в сообщении. План мероприятий предусматривает инвентаризацию сетей газораспределения, инвентаризацию потребителей газа, секционирование и сегментирование пилотной балансовой зоны, установку систем телеметрии всем потребителям газа и цифровизацию процесса учета газа.

"Важная часть комплексного решения - установка умных газовых счетчиков у потребителей. Такие приборы учета позволяют в режиме реального времени считывать и передавать поставщику показания потребленного ресурса, проводить самодиагностику и контролировать работу газового оборудования", - отмечает компания.

"Газпром межрегионгаз" рассчитывает, что проект позволит выявить бесхозяйные сети газораспределения, несертифицированное внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, несанкционированные подключения и проблемы в режимах поставки газа.

"В случае положительных результатов, а мы для себя другого пути не рассматриваем, планируется тираж проекта по всей Республике Дагестан. Считаем, что задав тренд сокращения потерь газа, мы опосредовано воздействуем на вопросы инвестирования в регион", - сказал главный диспетчер - начальник центрального производственно-диспетчерского управления "Газпром межрегионгаз" Алексей Минченко, слова которого приводятся в сообщении.