"Аэрофлот" возобновит полеты в Бангкок из нескольких регионов с 7 июля

Авиакомпания сообщила, что уже открыта продажа билетов на рейсы из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 7 июля 2023 года возобновит рейсы в Бангкок (Таиланд) из нескольких регионов РФ. Об этом говорится в сообщении компании.

"Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока. Полеты в столицу Таиланда из Новосибирска запланированы с 7 июля (1 рейс в неделю), с 8 июля - из Иркутска (2 рейса в неделю) и Красноярска (3 рейса в неделю), с 9 июля - из Владивостока (2 рейса в неделю). Продажа билетов открыта", - отмечается в сообщении

"Аэрофлот" также выполняет прямые рейсы в Бангкок из Владивостока и Иркутска.