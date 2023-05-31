31 мая, 14:54,
обновлено 31 мая, 15:06

"Аэрофлот" возобновит полеты в Бангкок из нескольких регионов с 7 июля

Авиакомпания сообщила, что уже открыта продажа билетов на рейсы из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 7 июля 2023 года возобновит рейсы в Бангкок (Таиланд) из нескольких регионов РФ. Об этом говорится в сообщении компании.

"Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока. Полеты в столицу Таиланда из Новосибирска запланированы с 7 июля (1 рейс в неделю), с 8 июля - из Иркутска (2 рейса в неделю) и Красноярска (3 рейса в неделю), с 9 июля - из Владивостока (2 рейса в неделю). Продажа билетов открыта", - отмечается в сообщении

"Аэрофлот" также выполняет прямые рейсы в Бангкок из Владивостока и Иркутска. 

Теги:
ТаиландРоссия
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