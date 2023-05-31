ДОМ.РФ завершит импортозамещение ПО, электронных компонентов и комплектующих до 2024 года

В рамках конференции "ЦИПР 2023" компания заключила соглашения с компаниями Yadro и F+tech

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует завершить до 2024 года процессы импортозамещения программных продуктов, электронных компонентов и комплектующих, которые использует госкорпорация. Об этом сообщил в среду ТАСС управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2023).

"Мы строим партнерский диалог с ключевыми отечественными производителями как программного обеспечения, так и электроники, приближая намеченную цифровую трансформацию ДОМ.РФ. До 2024 года мы планируем завершить процессы импортозамещения программных продуктов, электронных компонентов и комплектующих", - рассказал корреспонденту ТАСС Николай Козак.

В рамках конференции "ЦИПР 2023", ДОМ.РФ заключил соглашения с компаниями Yadro и F+tech, ведущими российскими производителями программного и компьютерного обеспечения. По мнению Козака, это позволит Институту развития в жилищной сфере увеличить долю использования российской радиоэлектронной продукции (РЭП) в IT-контуре и завершить плановый переход на отечественные решения в рамках импортозамещения.

Сотрудничество ДОМ.РФ и Yadro позволит тестировать продукты и решения Yadro в IT-инфраструктуре Института развития. YADRO - группа российских технологических компаний, занимающаяся разработкой и производством вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и "умных" устройств.

Соглашение с производителем инфраструктурного оборудования и мобильных рабочих мест F+ tech также предполагает возможность поставки отечественных мобильных устройств (планшетов, смартфонов) на базе российской операционной системы "Аврора", серверного, сетевого оборудования. Компания выпускает серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование, принтеры и МФУ, смартфоны и планшеты для государственного и корпоративного сектора на собственных и контрактных площадках в России.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций, выступающих площадкой для диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". В 2022 году в конференции приняли участие около 6 тыс. человек из 1,5 тыс. компаний и 73 субъектов России.