В Тамбовской области будут выплачивать маткапитал за третьего и последующих детей

Его размер составит 100 тыс. рублей

ТАМБОВ, 31 мая. /ТАСС/. Региональный материнский капитал будут выплачивать в Тамбовской области за рождение третьего и последующих детей. Такое решение приняли в среду на заседании депутаты областной думы, сообщил журналистам ее председатель Евгений Матушкин.

"Теперь областной материнский капитал в размере 100 тыс. рублей будет предоставляться на третьего и каждого последующего ребенка. Он предоставляется на приобретение, строительство, газификацию жилого помещения", - сказал Матушкин. Средства маткапитала можно потратить также на реконструкцию индивидуального жилого дома, внесение платы за подключение жилья к централизованному холодному водоснабжению и канализации.

По словам Матушкина, материнский капитал в 2023 году дополнительно смогут предоставить на 1 088 детей. "Я думаю, это неплохое подспорье для семей, в которых появляются дети. Надеюсь, что эта мера поддержки будет способствовать улучшению демографической ситуации в регионе", - заключил председатель облдумы.