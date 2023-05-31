Чернышенко сообщил о назначении российских "цифровых атташе" в шести странах

Речь идет о Малайзии, Аргентине, Вьетнаме, ЮАР, КНР и Кубе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Российские "цифровые атташе" назначены в Малайзии, Аргентине, Вьетнаме, ЮАР, КНР и на Кубе. Кроме того, "цифровые атташе" в Казахстане, ОАЭ, Турции и Узбекистане ожидают прохождения финального этапа отбора, сообщил ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Уже назначены шесть "цифровых атташе": в Малайзии, Аргентине, Вьетнаме, ЮАР, Кубе и КНР. Еще четыре кандидата - Казахстан, ОАЭ, Турция и Узбекистан - ожидают прохождения финального этапа конкурсного отбора", - сказал Чернышенко.