Чернышенко сообщил, что около 800 компаний РФ работают в сфере ИИ

Зампред правительства отметил, что около 90% из них являются перспективными стартапами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Около 800 российских компаний работают в сфере искусственного интеллекта, около 90% из них являются перспективными стартапами. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Сегодня в стране насчитывается порядка 800 компаний, работающих в сфере ИИ. При этом 90% таких организаций - это перспективные стартапы. Развитая научная база обеспечивает высокий потенциал для создания и внедрения собственных ноу-хау", - сообщил Чернышенко.

По его данным, ИИ позволяет увеличить эффективность цифровой трансформации в 6-7 раз.

"Мы видим, как искусственный интеллект быстро масштабируется и становится главным "ударным звеном" для воплощения амбициозных проектов в самых разных областях. <...> Широкомасштабное использование ИИ уже стало устойчивым трендом", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что правительство ведет активную работу по корректировке стратегии развития ИИ.

"По поручению главы государства по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" 2022 года правительство ведет активную работу по корректировке существующей стратегии развития ИИ. Главная задача на ближайшие несколько лет - обеспечить применение ИИ во всех отраслях экономики и в социальной сфере", - сказал Чернышенко.

Он напомнил, что за последние три года российский рынок ИИ вырос почти вдвое, а процент внедрения в отдельных отраслях доходит до 20%. По ожиданиям правительства, к 2025 году более половины всех отечественных предприятий будут применять решения искусственного интеллекта в своей деятельности, добавил вице-премьер.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Конференции "Цифровая индустрия промышленной России".