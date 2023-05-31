31 мая, 15:12

Минпромторг предлагает отменить упрощенный техрегламент в автопроме к февралю 2024 года

Замглавы ведомства Альберт Каримов отметил, что отрасль уже готова к поэтапному выходу из 855-го постановления

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ направил в правительство проект постановления о постепенном возвращении обязательных требований техрегламента "О безопасности колесных транспортных средств". При этом действие упрощенного техрегламента с учетом новых требований будет продлено до 1 февраля 2024 года. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

"Мы внесли предложение в правительство с тем, чтобы постепенно возвращаться к требованиям технического регламента. Упрощенный техрегламент вводился как необходимая мера, которая позволяла нашим производителям выпускать продукцию в текущих условиях, однако отрасль уже готова к поэтапному выходу из 855-го постановления с учетом частичного продления его действия до 1 февраля (2024 года - прим. ТАСС)", - рассказал Каримов.

По его словам, в проекте постановления зафиксированы сроки возвращения к требованиям техрегламента.

В конце февраля пресс-служба Минпромторга сообщала, что министерство подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому с 1 июня 2023 года планируется начать постепенное возвращение к требованиям техрегламента, регулирующего уровень безопасности выпускаемых автомобилей.

В мае 2022 года правительство на фоне проблем с поставками комплектующих упростило требования к сертификации автомобилей, в том числе было разрешено выпускать машины всех экологический классов от "Евро 0" до "Евро 5", не устанавливать на транспортные средства антиблокировочную систему тормозов (ABS). 

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