Ростовская компания намерена начать поставки саженцев черешни в Китай осенью 2023 года

В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций заявили, что "Агрофирма Донецкая долина" обладает уникальным составом комбинаций сортов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. "Агрофирма Донецкая долина", которая с 2018 года является резидентом территории опережающего развития "Донецк" в Ростовской области, намерена начать поставки саженцев черешни в Китай осенью 2023 года для закладки черешневого сада. Об этом в среду сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Мы договорились с китайскими партнерами о поставке пробной партии черешни для закладки черешневого сада в Китае, в настоящий момент идет процедура согласования деталей контракта. При удачных обстоятельствах мы планируем поставку уже осенью этого года. Это отвечает целям нашей компании о выведении продукции агрофирмы на мировой рынок", - привели в сообщении слова заместителя генерального директора "Агрофирмы Донецкая долина" Василия Индыло.

В министерстве добавили, что "Агрофирма Донецкая долина" обладает уникальным составом комбинаций сортов и занимается поставками саженцев плодовых деревьев в регионы России и страны ближнего зарубежья.

В настоящее время на территории опережающего развития "Донецк" действует семь резидентов. С начала деятельности ими освоено более 158 млн рублей капитальных вложений, создано 539 новых рабочих мест.