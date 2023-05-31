РЖД запустят туристический маршрут из Петербурга в Воронеж по дороге семьи Ольденбургских

Для поездки разработали 17 аудиогидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" представят и запустят этим летом новый туристический маршрут из Петербурга в Воронеж "По дороге Ольденбургских", посвященный путешествиям членов императорской фамилии - внучки Николая I Евгении Ольденбургской и ее мужа Александра Ольденбургского. Об этом сообщил журналистам в среду начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

"В июле мы будем презентовать новый туристический маршрут через Гатчину в Воронеж - "По дороге Ольденбургских". Для того чтобы поездка была максимально увлекательной, мы разработали 17 аудиогидов. Часть направлений мы перевели на английский и китайский язык", - рассказал Голомолзин.

В поселке Рамонь под Воронежем расположен дворцовый комплекс, принадлежавший семье Ольденбургских. Комплекс включает единственный в Черноземье трехэтажный дворец в неоготическом стиле, а также здания свитского корпуса и разных служб, большой парк. В 2013 году на территории комплекса создан музей - историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских".

В 2021 году здесь был запущен первый экскурсионный ретропоезд с названием "Графский поезд". Маршрут проходит от железнодорожного вокзала Воронеж-1 к станции Графская и далее на станцию Рамонь. За первый год своей работы он перевез 10 тыс. туристов.

Ольденбургские

Евгения Ольденбургская, внучка Николая I и племянница Александра II всю свою жизнь занималась активной образовательной и меценатской работой. Благодаря ей в Петербурге появилась широкая сеть художественных школ и курсов, множество премий и стипендий для обучения студентов и школьников и т. д.

Ольденбургские (нем. von Oldenburg) - российский герцогский и княжеский род немецкого происхождения, ветвь Гольштейн-Готторпской линии династии Ольденбургов, бывшие правителями княжества Ольденбург (позже герцогства). Они находились в близком родстве с династией Гольштейн-Готторп-Романовых, правившей в Российской империи. Младшая линия дома, потомки Петра Фридриха Георга, носила титул принцев Ольденбургских и князей Романовских.