Блинкен заявил о намерении США и ЕС выработать кодексы поведения для ИИ

По словам госсекретаря США, Вашингтон и Брюссель считают, что такой работой надо заниматься безотлагательно

СТОКГОЛЬМ, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Евросоюз хотят подготовить кодексы поведения, касающиеся разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы концентрируем интенсивное внимание на том, что можем сделать вместе, занимаясь как благоприятными возможностями, так и вызовами, которые несут с собой новые технологии. У нас сегодня состоялось очень интенсивное и, считаю, продуктивное обсуждение искусственного интеллекта, в том числе генеративного искусственного интеллекта", - сказал шеф американской дипломатии на пресс-конференции по итогам заседания Совета по торговле и технологиям США и ЕС, состоявшегося в Лулео (Швеция).

"Думаю, мы разделяем убежденность в том, что совету предстоит сыграть важную роль в содействии выработке добровольных кодексов поведения, которые были бы открыты для всех стран-единомышленниц. Особенно в связи с тем, что почти всегда есть зазор между сроками появления технологий, началом их воздействия на человека и выработки правительствами и институтами норм регулирования", - заявил Блинкен.

По его словам, Вашингтон и Брюссель считают, что такой работой надо заниматься безотлагательно. "И мы сейчас ощущаем неотложную необходимость, когда дело касается генеративного ИИ <...>. Мы обсуждали в ходе сегодняшнего разговора, в частности, вопрос о том, как можем использовать совет, чтобы помочь продвинуть, по крайней мере в ближайшей перспективе, добровольные кодексы поведения, которые должны быть открыты для большого числа государств, чтобы мы могли смягчить некоторые потенциальные негативные последствия и усилить позитивную отдачу от этой экстраординарной технологии", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.