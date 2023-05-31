31 мая, 15:41
Военная операция на Украине

Тамбовские депутаты хотят установить порядок наследования жилья погибших участников СВО

Норма необходима, чтобы исключить споры между родственниками военнослужащих

ТАМБОВ, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской областной думы предлагают на федеральном уровне уточнить очередность права на наследование жилья, взятого в рамках "военной ипотеки" участниками специальной военной операции в случае их гибели. Об этом сообщил в среду журналистам председатель облдумы Евгений Матушкин, подводя итоги состоявшегося заседания парламентариев.

Речь идет о законодательной инициативе, изложенной в соответствующем проекте федерального закона. "В случае гибели военнослужащего при выполнении задач СВО либо его смерти после ранения жилье, приобретенное с использованием средств "военной ипотеки", по закону будут наследовать его супруга, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды, дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме, как наследники первой очереди", - сказал Матушкин. По его словам, подобная норма необходима для того, чтобы исключить споры между родственниками военнослужащих. В случае же отсутствия перечисленных членов семьи у военнослужащего, наследовать его жилье по закону будут его родители, усыновители или дети, не отнесенные к членам семьи. 

Теги:
РоссияТамбовская областьВоенная операция на Украине
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