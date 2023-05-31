31 мая, 16:10

Оплата небольших покупок при помощи биометрии станет доступна в России в 2023 году

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Генеральный директор "Центра биометрических технологий" Владислав Поволоцкий напомнил, что в настоящее время с помощью Единой биометрической системы можно получить широкий спектр финансовых услуг в филиалах более чем 100 банков по всей стране

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Возможность оплаты небольших покупок при помощи биометрии станет доступна в России в 2023 году, сообщил генеральный директор "Центра биометрических технологий" Владислав Поволоцкий на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

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Он напомнил, что в настоящее время с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) можно получить широкий спектр финансовых услуг в филиалах более чем 100 банков по всей стране - от оформления карты и вклада до получения кредита. Также можно оформить усовершенствованную квалифицированную электронную подпись, в том числе бесплатно через приложение "Госключ", дистанционно оформить карту болельщика, eSIM, использовать биометрию для безопасного входа в личный кабинет на "Госуслугах".

"В ближайшем будущем в метро Москвы заработает сервис оплаты проезда по биометрии, зарегистрированной в ГИС ЕБС. Также планируем в рамках ГИС ЕБС запустить сервисы для оплаты небольших покупок по биометрии", - отметил Поволоцкий.

Регистрация биометрии проходит полностью добровольно после подписания согласия гражданина, добавил он.

В свою очередь заместитель директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Юрий Шабанов подчеркнул, что биометрические данные являются самым чувствительным видом персональных данных, поэтому первостепенная задача - это обеспечить надежность защиты биометрии. "Дальше в планах по развитию отрасли биометрии в России - всесторонне помочь рынку развиваться и при этом обеспечивать сохранность данных в единой системе ГИС ЕБС", - сказал он. 

Теги:
Россия
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