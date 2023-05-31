Росатом готовит ТЭО для строительства научно-технологических центров в Руанде и Вьетнаме

Как сообщили в АО "Атомэнергопром", ведется проработка создания производственно-сбытовых хабов для сооружения и дальнейшей эксплуатации радиофармацевтических производств и центров ядерной медицины

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Росатом готовит технико-экономическое обоснование проектов по сооружению центров ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) в Руанде и во Вьетнаме. Об этом говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (компания, консолидирующая гражданские активы Росатома), опубликованном в среду.

"Продолжается работа по реализации подписанных ранее межправительственных соглашений по сотрудничеству в сооружении ЦЯНТ в Руанде и во Вьетнаме, направленная на подготовку к созданию технико-экономического обоснования этих проектов", - говорится в документе. Кроме того, в настоящее время ведутся консультации по согласованию межправительственного соглашения на сооружение таких центров в Республике Беларусь.

Совместно с зарубежными партнерами ведется проработка создания производственно-сбытовых хабов с целью сооружения и дальнейшей эксплуатации радиофармацевтических производств и центров ядерной медицины.

В отчете отмечается большой интерес со стороны зарубежных заказчиков к проектам создания центров ядерной медицины и многофункциональных центров облучения, которые нашли широкое применение в медицине и сельском хозяйстве. В настоящее время, говорится в отчете Атомэнергопрома, обсуждаются возможности реализации таких проектов в Африке, Азии и Латинской Америке, подписан ряд двусторонних документов о реализации проектов.