Чернышенко заявил, что нейросети Kandinsky и YandexGPT заменили западные разработки

Вице-премьер отметил, что, по прогнозам экспертов, уже к 2025 году экономический эффект от внедрения решений искусственного интеллекта для России составит более 1 трлн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Российские нейросети Kandinsky 2.1, GigaChat и YandexGPT уже стали полноценной заменой многих зарубежных разработок, заявил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Отечественные аналоги уже стали полноценной заменой многим существующим зарубежным разработкам: Нейросеть Kandinsky 2.1 (разработана "Сбером" - прим. ТАСС) насчитывает более 2 млн уникальных пользователей. Мультимодальный GigaChat уже тестируется ведущими учеными страны, а "Яндекс" встроил нейросеть YandexGPT в виртуального помощника "Алиса", - рассказал Чернышенко.

Он напомнил, что, по прогнозам экспертов, уже к 2025 году экономический эффект от внедрения решений искусственного интеллекта для России составит более 1 трлн рублей.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".