Промпроизводство в России в апреле выросло на 5,2% год к году

По данным Росстата, за январь - апрель рост составил 0,6% в годовом выражении

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в апреле 2023 года вырос на 5,2% по сравнению с апрелем прошлого года, за январь - апрель рост составил 0,6% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

В апреле по сравнению с мартом промпроизводство снизилось на 5%.

Добыча полезных ископаемых в РФ в апреле выросла на 3,1% в годовом выражении (за январь - апрель - снизилась на 1,8%), производство в обрабатывающих отраслях выросло на 8% (за январь-апрель - на 2,9%). Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в апреле снизились на 1,4% (за январь - апрель - на 0,5%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов снижение производства составило 1,2% (за январь-апрель - на 7,9%).