Цены на бензин в России с 22 по 29 мая выросли на 16 копеек

Под данным Росстата, стоимость дизельного топлива в среднем по России возросла на 4 копейки

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 22 по 29 мая 2023 года увеличились на 16 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 51,42 рубля за один литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 16 копеек и составили 47,65 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 17 копеек - до 51,96 рубля за литр, Аи-98 - на 18 копеек, до 62,25 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива в среднем по России возросла на 4 копейки и составила 58,17 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 63 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Дагестан - на 1,7%, Амурской и Кемеровской областях - на 1,1%.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе - на 0,9% и Республике Адыгея - на 0,1%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%. Так, на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,5 до 49,21 рубля, марки АИ-95 - от 49,4 до 56,19 рубля, марки АИ-98 и выше - от 62,4 до 64,5 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 46,6 до 49,13 рубля, марки АИ-95 - от 51 до 54,59 рубля, марки АИ-98 и выше - от 61,5 до 64,79 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 22 по 28 мая 2023 года вырос на 1% по сравнению с предыдущим периодом - до 789,5 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 3,7% и составило чуть более 1,523 млн тонн.

Бензин за последнюю неделю мая подорожал в 63 регионах России, подешевел в двух. При этом самые низкие цены на бензин в России зафиксированы в Алтайском крае - средняя его стоимость составила 46,71 рубля за литр, следует из данных Росстата. Самый дорогой бензин - на Чукотке - 62,35 руб. за литрля.

Так, по данным Росстата, с 23 по 29 мая бензин подорожал в Дагестане на 1,7%, до 52 руб. за литр, в Амурской и Кемеровской областях - на 1,1%, до 53,18 руб. и 49,72 руб. за литр соответственно. Подешевело топливо в двух регионах - Ямало-Ненецком автономном округе и Адыгее до 48,80 руб. и 55,79 руб. за литр соответственно.

Бензин марки Аи-92 дешевле всего можно приобрести на Урале. Так, в Челябинской области литр бензина этой марки стоил 44,11 руб., в Курганской области - 44,59 руб., в Ямало-Ненецком автономном округе - 43,47 руб. Бензин Аи-92 дешевле 46 руб. можно приобрести в Самарской области, а также в Сибири, например в Кемеровской, Томской и Омской областях и в Алтайском крае.

За период с 23 по 29 мая самая низкая цена на дизельное топливо зафиксирована на Северном Кавказе, например в Дагестане литр этого топлива стоит 51,14 руб. при средней цене по России в 58,17 руб. Средняя цена литра дизеля в Северо-Западном регионе и Сибири превышает 60 руб., дороже всего дизельное топливо в Мурманской области - 64,88 руб. за литр и в Туве - 64,32 руб. за литр.

По данным Росстата, средние потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю выросли на 16 коп. и составили 51,42 руб. за один литр. Стоимость дизельного топлива в РФ за данный период выросла на 4 коп., до 58,17 руб. за литр.