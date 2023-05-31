Добыча газа в России в январе - апреле упала на 14,5%

По данным Росстата, она составила 193 млрд куб. м

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия в январе - апреле 2023 года снизила добычу природного газа на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 193 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата.

В частности, добыча газа в апреле составила 44,5 млрд куб. м, что на 15,6% ниже, чем в апреле 2022 года и на 10,7% меньше, чем в марте 2023 года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - апреле 2023 года составило 10,8 млн тонн, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. В апреле производство СПГ составило 2,8 млн тонн, что на 1,2% меньше, чем в апреле 2022 года, и на 3% ниже, чем в марте 2023 года.

Добыча попутного нефтяного газа в январе - апреле снизилась на 0,1%, до 35,2 млрд куб. м.

По данным Минэнерго, Россия в 2022 году сократила экспорт газа на 30,7% - до 170,6 млрд куб. м. Добыча газа в РФ в прошлом году снизилась на 11,7% - до 673,8 млрд куб. м. При этом Минэнерго РФ ожидает дальнейшего снижения добычи газа в России в 2023 году в связи с отказом от российского газа европейскими потребителями и невозможностью моментально переориентировать потоки газа.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало снижение добычи газа в России в текущем году на 8% - до 620 млрд куб. м.