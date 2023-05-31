Россия в апреле нарастила производство бензина на 4%

По данным Росстата, производство дизеля на увеличилось на 15,9%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия в апреле 2023 года смогла нарастить год к году производство бензина на 4%, до 3,54 млн тонн, дизеля - на 15,9%, до 7,34 млн тонн, сообщает Росстат.

По сравнению с мартом производство, наоборот, сократилось: бензина - на 7,2%, дизеля - на 5,5%. За январь - апрель выпуск бензина вырос на 6,9%, до 14,7 млн тонн, дизельного топлива - на 9%, до 29,7 млн тонн.

На прошлой неделе - с 22 по 28 мая 2023 года - Россия нарастила объем производства бензина по сравнению с предыдущей неделей на 1%, до 789 тыс. тонн. Производство дизеля также выросло - на 3,7%, до 1,5 млн тонн.

Дизельное топливо является одним из основных экспортных товаров России, оно поставлялось в основном в страны Европы, бензин же потребляется по большей части в РФ.

С 10 февраля действует эмбарго западных стран, в том числе ЕС, на поставку нефтепродуктов из РФ.

Сжиженных пропана и бутана в апреле 2023 года произведено 1,5 млн тонн, что на 23,8% больше, чем в апреле 2022 года, но на 1,1% меньше, чем в марте 2023 года. Выпуск сжиженных пропана и бутана за январь - апрель 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10,7%, составив 5,9 млн тонн.

Топочного мазута в апреле произведено 3,7 млн тонн, что на 15,8% больше, чем в апреле 2022 года, но на 3,4% меньше, чем в марте 2023 года. Производство топочного мазута за январь - апрель 2023 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,9% и составило 14,7 млн тонн.