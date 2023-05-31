Доля убыточных организаций в России в I квартале снизилась до 31,4%

По данным Росстата, в аналогичном периоде 2022 года этот показатель составил 32,4%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в I квартале 2023 года снизилась до 31,4% против 32,4% в аналогичном периоде 2022 года, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций выросла до 68,6% против 67,6% годом ранее.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил более 6,027 трлн рублей, или 77,7% к I кварталу 2022 года.

В частности, 39 тыс. организаций получили прибыль в размере чуть более 8 трлн рублей, а 17,8 тыс. организаций получили убыток на сумму почти 1,979 трлн рублей.