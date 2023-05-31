Росстат назвал регионы с самыми низкими ценами на бензин в апреле

Самые низкие цены на бензин были в Сибири, Поволжье и на Урале

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Самые низкие цены на бензин в апреле в России зафиксированы в Алтайском крае - средняя его стоимость составила 46,02 рубля за литр, следует из данных Росстата. Самый дорогой бензин - на Чукотке - 62,35 рубля за литр.

По данным статистики, в апреле бензин подорожал в 21 регионе России, сильнее всего в Ямало-Ненецком автономном округе - на 4,3% до 49,47 рубля за литр и в Коми - на 2,3%, до 46,30 рубля за литр. Подешевел бензин в 10 регионах, сильнее всего (на 0,4%) в Курганской и Тверской областях - до 47,13 рубля и 49,16 рубля за литр соответственно.

Самые низкие цены на бензин были в Сибири, Поволжье и на Урале. Здесь литр топлива стоил от 48 до 52 рублей, за исключением Алтайского края, Курганской (47,13 рубля за литр), Новосибирской (47,59 рубля за литр) областей, а также Татарстана (47,74 рубля за литр) и Марий Эл (47,83 рубля за литр).

В регионах Центрального федерального округа стоимость бензина колеблется от 48,33 рубля за литр в Рязанской области до 52,75 рубля за литр в Москве. На Юге и Кавказе - от 49,84 рубля за литр в Дагестане до 55,62 рубля за литр в Адыгее. На Дальнем Востоке бензин по цене примерно 52 рубля за литр можно купить в Бурятии, Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской области и Еврейской автономной области.

Дизельное топливо в апреле стоило дешевле всего на Северном Кавказе, например в Дагестане литр этого топлива стоил 51,12 рубля, в Чечне - 52,07 рубля, в Кабардино-Балкарской Республике - 52,81 рубля. Средняя цена литра дизеля в Северо-Западном регионе и Сибири превышает 60 рублей, дороже всего дизельное топливо в Мурманской области - 65,28 рубля за литр и в Туве - 66,38 рубля за литр.

Средние цены в апреле

Средние потребительские цены на бензин в России в апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,1%. При этом производители бензина в марте повысили оптовые цены на 9,7%, говорится в материалах Росстата.

В годовом сравнении потребительские цены на бензин в апреле выросли на 0,3%, цены производителей - на 11,9%.

Потребительские цены на автомобильный бензин в апреле в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,7 раза (в апреле 2022 года - в 3 раза).

В отчетном месяце снижение потребительских цен на автомобильный бензин отмечалось в десяти субъектах РФ. Заметнее всего бензин подешевел в Курганской и Тверской областях - на 0,4%.

Рост цен на автомобильный бензин на 0,2% и более отмечался в 21 субъекте Российской Федерации. Заметнее всего бензин подорожал в Ямало-Ненецком автономном округе - на 4,3% и Республике Коми - на 2,3%.

Стоимость нефти у производителей в апреле текущего года по сравнению с мартом 2023 года увеличилась на 1,7% (по сравнению с декабрем 2022 года - снизилась на 0,8%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом стали выше на 2,1% (по сравнению с декабрем 2022 года - увеличились на 6,7%).