Производство золота в России в апреле увеличилось на 10,5% в годовом выражении

При этом, по данным Росстата, оно сократилось на 27,1% по сравнению с мартом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Производство золота в России в апреле 2023 года увеличилось на 10,5% в годовом выражении, но сократилось на 27,1% по сравнению с мартом текущего года, говорится в материалах Росстата.

В целом за январь - апрель 2023 года производство золота выросло на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Производство основных драгоценных металлов в апреле увеличилось на 6% в годовом выражении.

Выпуск первичного алюминия вырос по сравнению с апрелем 2022 года на 7,5%, но сократился на 2,9% по сравнению с мартом 2023 года. Всего за январь - апрель 2023 года выпуск алюминия увеличился на 9,8%.

Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Черная металлургия

Объем выплавки чугуна в апреле составил 4,7 млн тонн, что на 8% больше, чем в апреле 2022 года и на 0,7% меньше, чем в марте 2023 года. За четыре месяца 2023 года произведено 18,09 млн тонн (+1,5%).

Выпуск нелегированной стали в апреле увеличился на 2,8% по сравнению с апрелем 2022 года, до 5,12 млн тонн (+2,1% к марту 2023 года). За январь - апрель 2023 года произведено 19,35 млн тонн (-1,9% к январю - апрелю 2022 года).

Производство легированной стали в апреле увеличилось на 13,4%, до 1,43 млн тонн (-7,8% к марту 2023 года). Всего за четыре месяца произведено 5,83 млн тонн легированной стали (+7,1% к аналогичному периоду 2022 года).

В целом металлургическое производство в России в апреле 2023 года выросло на 4,8% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2023 года - снизилось на 6,7%. За январь - апрель 2023 года рост объемов составил 2,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года.