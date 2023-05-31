Выпуск легковых машин в апреле вырос в годовом сравнении на 33%

По данным Росстата, в стране произвели 26,4 тыс. автомобилей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в РФ в апреле 2023 года увеличилось на треть по сравнению с показателем за апрель 2022 года и составил 26,4 тыс. единиц, следует из данных Росстата. При этом по отношению к марту 2023 года производство уменьшилось на 18,8%.

Всего в январе - апреле этого года произведено 113 тыс. легковых автомобилей, что на 57,2% ниже, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск грузовых автомобилей в апреле этого года увеличился на 15,1% по сравнению с апрелем 2022 года и составил 14,2 тыс. единиц, но при этом уменьшился на 6,2% пр сравнению с мартом 2023 года. Всего за четыре месяца текущего года произведено 47,6 тыс. грузовиков, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

В апреле 2023 года производство автобусов массой более 5 тонн увеличилось на 9,6% по сравнению с апрелем прошлого года, до 1,1 тыс. шт., но уменьшилось на 7,4% относительно марта 2023 года. В январе - апреле этого года было выпущено 4 тыс. таких автобусов, что на 3,2% больше, чем годом ранее.

Производство автобусов массой менее 5 тонн в апреле 2023 года увеличилось в 2,9 раза по сравнению с показателем апреля прошлого года, до 1,7 тыс. шт. (+26,6% к марту 2023 года). Всего за четыре месяца этого года выпущено 5,5 тыс. таких автобусов, что на 52,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.