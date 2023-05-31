Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в РФ в марте на 2,7%

При этом по сравнению с февралем рост составил 9,1%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в марте 2023 года выросли на 2,7% в годовом выражении, при этом по сравнению с февралем 2023 года рост составил 9,1%, следует из данных Росстата.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2023 г. составила 71,334 руб. (+6,3% в годовом выражении). За I квартал 2023 года номинальные зарплаты выросли на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В апреле министр экономического развития РФ Максим Решетников на объединенной коллегии Министерства финансов и Минэкономразвития сообщал, что рост реальных зарплат населения России в 2023 году составит более 5%.