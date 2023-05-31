Производство калийных удобрений в РФ за апрель увеличилось на 22%

По данным Росстата, производство аммиака в январе - апреле составило 5,8 млн тонн, что на 7% ниже, чем годом ранее

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Выпуск минеральных удобрений в РФ в январе-апреле 2023 года снизился на 2,5% в годовом выражении - до 8,1 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ, говорится в материалах Росстата. При этом в апреле производство выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,7% к марту этого года - до 2,1 млн тонн.

Производство калийных удобрений в апреле выросло на 62% в годовом выражении и на 22% к марту - до 0,7 млн тонн. При этом за январь - апрель показатель упал на 17,3% - до 2,4 млн тонн.

Производство аммиака в январе - апреле составило 5,8 млн тонн, что на 7% ниже, чем годом ранее.

Выпуск фосфорных удобрений в апреле составил 0,4 млн тонн (-4,9% в годовом выражении и -3,8% к марту). За четыре месяца показатель вырос на 3,9% - до 1,5 млн тонн.

Производство азотных удобрений в январе - апреле выросло на 5,8% - до 4,3 млн тонн. В апреле показатель составил 1,1 млн тонн (+9,4% в годовом выражении и -3% к марту).