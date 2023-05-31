Росстат назвал регионы с наибольшей среднемесячной зарплатой

В Чукотском автономном округе она составила свыше 126 тыс. рублей

УФА, 31 мая. /ТАСС/. Размер самой большой среднемесячной зарплаты по стране по итогам первого квартала 2023 года в Чукотском автономном округе - свыше 126 тыс. рублей. Наименьший показатель в Ингушетии, следует из материалов Росстата, опубликованных в среду.

В докладе приводится квартальная оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Так, наибольшая зарплата составила 126 144 рубля в Чукотском автономном округе, на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ - почти 120 тыс. рублей, на третьем Магаданская область с показателем почти 100 тыс. рублей.

Таким образом, самые высокие зарплаты в Дальневосточном федеральном и ряде регионов Уральского федерального округа. Наименьший размер средней зарплаты на Кавказе, в Ингушетии - 26 029 рублей, Кабардино-Балкарии - 26 675 рублей, Дагестане - 26 726 рублей.

Что касается крупных городов, в Москве показатель превысил 90 тыс., Санкт-Петербурге - почти 71 тыс. рублей.

Квартальная оценка среднемесячной заработной платы наемных работников производится на основе текущих данных по полному кругу организаций - крупных, средних, малых и микропредприятий в соотношении с показателями в предыдущем году, следует из доклада.