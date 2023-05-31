31 мая, 16:31

Число турпоездок на курорты России летом может в три раза превысить поездки за рубеж

В АТОР спрогнозировали, что за три летних месяца туристы могут совершить около 15 млн поездок российские морские курорты и Кавказ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Число туристических поездок на курорты России летом 2023 года должно в три раза превысить количество зарубежных поездок. Такой прогноз содержится в отчете Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Количество турпоездок на российские курорты России летом 2023 года более чем в три раза превысит аналогичный показатель для зарубежных туров", - говорится в отчете.

В контексте общего объема турпоездок, а это включает самостоятельных туристов и клиентов туроператоров, за три летних месяца этого года на морские курорты и Кавказ может быть около 15 млн турпоездок. Этот показатель превышает прошлогодний на 15%.

"С учетом Московского региона и Санкт-Петербурга с областью - около 21 млн туристов за три летних месяца", - отметили в ассоциации. Кроме того, в АТОР подсчитали, что еще несколько миллионов человек летом отдохнут в своем или соседнем регионе.

Также в АТОР назвали цифры по выездному туризму (с учетом Абхазии) на лето - ожидаемый общий объем турпоездок составил более 5 млн, что на 42% больше, чем в 2022 году. 

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