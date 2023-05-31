Добыча угля в России в январе - апреле снизилась на 0,3%

По данным Росстата, она составила 143 млн тонн

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Добыча угля в России в январе - апреле 2023 года составила 143 млн тонн, что на 0,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Добыча каменного угля всех видов за четыре месяца снизилась в годовом выражении на 3,8%, до 111 млн тонн. В частности, добыча антрацита сократилась на 3,4%, до 8,5 млн тонн, коксующегося угля - увеличилась на 0,8%, до 33,3 млн тонн, а прочего каменного угля - упала на 6%, до 69 млн тонн. При этом выработка бурого угля составила 32,6 млн тонн, что на 13,7% больше, чем годом ранее.

В апреле 2023 года совокупная добыча угля в России выросла на 6,5% по сравнению с апрелем 2022 года и составила 36,7 млн тонн. При этом добыча каменного угля всех видов увеличилась на 3,4%, до 28,9 млн тонн, в том числе антрацита - на 21,5%, до 2,4 млн тонн, коксующегося - на 7,4%, до 8,4 млн тонн, а прочего каменного угля - сократилась на 0,3%, до 18,2 млн тонн.

В то же время добыча бурого угля выросла на 20,2%, до 7,8 млн тонн.