Выручка "Росэнергоатома" от продажи инновационной продукции в 2022 году выросла на 25%

Показатель достиг почти 200 млрд рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Выручка концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) от продажи инновационной продукции в 2022 году достигла почти 200 млрд рублей, составив более четверти в общем объеме выручки концерна. Об этом говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (компания, консолидирующая гражданские активы Росатома), опубликованном в среду.

"Выручка концерна ["Росэнергоатом"] от продажи инновационной продукции в 2022 году выросла до 199,7 млрд руб., что составляет более 25% в общем объеме выручки концерна", - говорится в отчете.

Финансирование НИОКР в концерне в 2022 году составило более 11 млрд рублей. В рамках федерального проекта "Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий" концерн приступил к разработке проекта двухблочной АЭС с реактором типа ВВЭР средней мощности с использованием технологии спектрального регулирования. Потенциальные преимущества проекта - возможность полной загрузки активной зоны МОКС-топливом и снижение расхода природного урана, возможность исключения использования борного регулирования при работе на мощности, снижение объема радиоактивных отходов.

Сооружение двухблочной АЭС с энергоблоками средней мощности планируется на площадке Кольской АЭС-2 с вводом в эксплуатацию энергоблока №1 в 2035 году с перспективой дальнейшего тиражирования таких энергоблоков на новых площадках.