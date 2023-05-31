31 мая, 16:50

Медведев напомнил о необходимости развивать внутренний туризм

Председатель "Единой России" отметил, что это направление необходимо развивать "в условиях, когда нас пытаются ограничивать со всех внешних сторон"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Необходимо продолжать развивать внутренний туризм в условиях внешних ограничений, отметил председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В среду на заседании генсовета партии первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") рассказала о новом формате железнодорожных туров, организованных при поддержке РЖД, в формате "поезд-отель", а также обратила внимание на то, что при планировании графика проведения дорожных работ необходимо учитывать важность доступности автомобильных трасс в туристический сезон. Медведев, выслушав ее, сказал: "У нас тут два новых направления, есть чем заниматься - даже с точки зрения того, как сезоны [проведения ремонтных работ] попробовать поменять". "Думайте, коллеги-губернаторы, как это сделать", - призвал он.

"Это ни в коей мере не отменяет необходимости заниматься внутренним туризмом в условиях, когда нас пытаются ограничивать со всех внешних сторон", - добавил председатель партии. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияШколкина, Надежда Васильевна
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