Эксперт: мошенники могут использовать ИИ для усовершенствованных фишинговых рассылок

Глава управления средств технической защиты ТАСС Сергей Голубев при этом отметил, что нейросети могут использоваться и для обеспечения информационной безопасности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Технологии на основе искусственного интеллекта могут использоваться мошенниками для формирования усовершенствованных, таргетированных фишинговых рассылок. Об этом в среду сообщил руководитель управления информационной безопасности и средств технической защиты информационного агентства России ТАСС Сергей Голубев.

"Технологии на основе искусственного интеллекта создают естественные риски. Если раньше создание массированных фишинговых атак не имело целевого адресата и было понятным и уловимым, то с применением нейросетей у злоумышленников появляется возможность, изучив большой объем данных, почерпнув, например, персональную информацию из социальных сетей, сгенерировать в автоматизированном режиме именно таргетированные спам- и фишинговые рассылки, направленные на конкретных людей", - сказал он на сессии "Нейросети на службе кибербезопасности: за и против" конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Модератором сессии выступила заместитель директора Уральского регионального информационного центра ТАСС Людмила Зызо.

В то же время нейросети могут использоваться и для обеспечения информационной безопасности, уверен Голубев. "Это, например, анализ больших неструктурированных данных. Здесь мы можем говорить и об анализе сетевого трафика, поведенческом анализе, об антивирусной проверке систем. Все это в любом случае должно облегчать труд тех, кто информацию защищает", - добавил он.

Управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова также отметила, что технологии на основе искусственного интеллекта уже помогают специалистам компании в выявлении вредоносных файлов в сети. "В Лаборатории мы до 400 тыс. вредоносных файлов обнаруживаем ежедневно. Совершенно очевидно, что обнаружить и переработать такое количество без автоматизации нельзя. Поэтому 99% таких угроз мы выявляем автоматически и используем различные алгоритмы машинного обучения, в том числе с применением нейросетей", - добавила она.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает Генеральным информационным агентством конференции.