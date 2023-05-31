Годовая инфляция в РФ с 23 по 29 мая ускорилась до 2,41%

По данным Минэкономразвития, неделей ранее она составляла 2,36%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 23 по 29 мая 2023 года ускорилась до 2,41% с 2,36% неделей ранее, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.- Минэкономразвития.

На продовольственные товары снижение цен продолжилось на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции, на остальные продовольственные товары темп роста цен практически сохранился на уровне прошлой недели.

В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,13% с учетом возобновления роста цен на электро- и бытовые приборы, сезонного роста цен на строительные материалы, а также удорожания отечественных легковых автомобилей.

В секторе услуг рост цен составил 0,19% при удорожании туристических услуг на фоне возобновлении роста цен на услуги санаториев.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. Также ожидается рост реальных зарплат населения на 5,4%.