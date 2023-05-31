Работоспособность основных информсистем и ключевых сервисов Фонда "Сколково" восстановлена

В фонде сообщали, что в результате атаки хакеры получили доступ к некоторым информационным системам и сетевых ресурсов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Работоспособность основных информационных систем и ключевых цифровых сервисов Фонда "Сколково" восстановлена после кибератаки, произошедшей в ночь с 28 на 29 мая, говорится в среду в сообщении фонда.

"Восстановлена работа основных информационных ресурсов Фонда "Сколково": официального сайта sk.ru, электронной почты, финансовых и аналитических систем. Возобновлен доступ в личный кабинет резидентов "Сколково". Функционируют ключевые цифровые сервисы, в том числе получения заявок на грантовое финансирование и участия в акселерационных программах", - говорится в сообщении.

В результате хакерской атаки злоумышленники получили доступ к некоторым информационным системам и сетевых ресурсов. В частности, был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях фонда. В открытый доступ были выложены снимки экранов нескольких внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы: в частности, базы контактов CRM и партнеров фонда, а также ряд персональных документов участников экосистемы "Сколково".

"ИТ-команда фонда продолжает работы по полному устранению последствий кибератаки и усилению информационной защиты "Сколково", - говорится в сообщении.