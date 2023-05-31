Балльную систему оценки локализации могут расширить на автоэлектронику

В эту систему войдут в том числе электроблок управления двигателем, блоки управления ABS и ESP, устройства с функцией вызова электронных оперативных служб и аппаратура спутниковой навигации, блоки управления помощи водителю, а также приборы управления освещением, климатом и видеообзором

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает распространить балльную систему оценки локализации на автоэлектронику. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления вводится балльная система оценки уровня локализации производства автоэлектроники на территории Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В том числе в балльную систему войдут электроблок управления двигателем, блоки управления ABS и ESP, устройства с функцией вызова электронных оперативных служб и аппаратура спутниковой навигации, блоки управления помощи водителю, а также приборы управления освещением, климатом и видеообзором.

В пояснительной записке также отмечается, что с 1 января 2026 года для признания автоэлектроники российской необходимо наличие всех необходимых прав на техническую и конструкторскую документацию, выполнение НИОКР и всех указанных технологических операций на территории РФ.

"С учетом специфики технологического процесса в отрасли для выполнения данных требований уже с 2024 года российские разработчики автоэлектроники должны будут использовать при проектировании российские электронные компоненты, для постановки к 2026 году на производство изделий, соответствующих требованиям, предъявляемым проектом постановления", - говорится в пояснительной записке.