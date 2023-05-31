"Нафтогаз Украины" договорился о реструктуризации еврооблигаций

По словам главы группы "Нафтогаз" Алексея Чернышева, процесс должен завершиться к концу июля 2023 года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" договорилась с инвесторами о реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году, по которым она ранее объявила дефолт, и еврооблигаций со сроком погашения в 2026 году. Об этом сообщил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев по результатам состоявшейся в среду встречи с держателями евробондов.

"НАК "Нафтогаз Украины" достигла договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и ноябре 2026 года", - приводятся его слова на сайте компании.

Подробные предложения о реструктуризации были также одобрены правлением и наблюдательным советом "Нафтогаза". В результате процесс должен завершиться к концу июля 2023 года, проинформировал Чернышев. По его словам, в дальнейшем соответствующее решение подлежит окончательному одобрению кабинетом министров Украины как акционером компании.

Инвесторы согласились с предложением "Нафтогаза" отсрочить на два года выплату долга ($335 млн) и процентов по облигациям, срок погашения которых истек в 2022 году, и вернуть их двумя равными траншами в июле 2024 и июле 2025 года. Держатели еврооблигаций со сроком погашения в 2026 году на сумму $500 млн также согласились отложить выплату долга и процентов по нему на два года и получить их двумя равными траншами в ноябре 2027 и ноябре 2028 года.

В июле прошлого года "Нафтогаз" объявил о техническом дефолте по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах. Компания запросила у держателей евробондов отсрочку выплат на два года. В августе минувшего года "Нафтогазу" удалось договориться о такой отсрочке с владельцами еврооблигаций со сроком погашения в 2024 году. Однако держатели евробондов со сроком погашения в 2022 году отказались на тот момент от предложений украинской компании.