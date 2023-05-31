ООН заявила, что продолжает контакты по обеспечению экспорта аммиачных удобрений РФ

Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что не намерен "раскрывать подробности продолжающихся дискуссий"

ООН, 31 мая. /ТАСС/. ООН продолжает осуществлять контакты по обеспечению экспорта российских аммиачных удобрений. Об этом заявил в среду на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Комментируя информацию агентства Reuters о том, что ООН якобы предложила России, Украине и Турции начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, Дюжаррик заявил, что не намерен "раскрывать подробности продолжающихся дискуссий". "Как вы помните, генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] представил сторонам идеи того, как улучшить работу Совместного координационного центра и обеспечить экспорт аммиака, что предусмотрено подписанными договоренностями. Это обсуждение и контакты продолжаются", - заявил представитель генсека ООН.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что ООН предложила РФ, Украине и Турции начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину. По данным агентства, план ООН предполагает проведение переговоров о расширении черноморской инициативы параллельно подготовительным мероприятиям. Ожидается, что переговоры затронут вопрос включения в соглашение большего числа украинских портов, а также других грузов. Как утверждает источник агентства, ООН передала "официальное обращение лидерам Украины, Турции и России с предложением о конкретном взаимовыгодном алгоритме для кардинального улучшения" работы зернового коридора.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Об этом заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поблагодарив руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. В МИД России ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что ее условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.