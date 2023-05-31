ОСК передал заказчику паром "Александр Деев"

Ожидается, что судно выйдет на линию Ванино-Холмск на Сахалине в этом году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев" Амурского судостроительного завода (входит в ОСК) передан заказчику, сообщили в пресс-службе ОСК. Ожидается, что судно выйдет на линию Ванино-Холмск (остров Сахалин) в этом году.

"Сегодня этот паром передается заказчику, чтобы уже в этом году выйти на линию Сахалин - материк, перевозить грузы. Документы о передаче подписаны", - сказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, слова которого привели в пресс-службе.

Он отметил, что новые паромы имеют неограниченный район плавания и не ограничены по погодным условиям. Кроме того, паром "Александр Деев" способен перевозить в 1,5 раза больше грузов и почти в 2 раза больше пассажиров по сравнению с паромами, которые сейчас работают на Сахалине.

Закладка судна "Александр Деев" состоялась в июне 2017 года, спуск на воду - в августе 2019 года. Заводские ходовые испытания завершились в августе 2022 года. Повышенная ледопроходимость судна обеспечивает сохранение скорости не менее трех узлов в ровном сплошном льду толщиной 1 м и шесть-восемь узлов во льду толщиной до 0,8 м. Команда парома на текущий момент получает все необходимые правоустанавливающие документы и готовится к выходу на линию.

Также на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) строится еще один паром - "Василий Ощепков".

"АСЗ завершает работу над вторым паромом проекта CNF11CPD "Василий Ощепков", который также будет курсировать по линии Ванино-Холмск (остров Сахалин)", - сообщили в ОСК.