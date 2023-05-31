"Россети" могут не выплатить дивиденды за 2022 год

Решение принято большинством голосов членов совета директоров

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Совет директоров группы "Россети" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети" по результатам 2022 года", - следует из сообщения.

Уточняется, что решение принято большинством голосов членов совета директоров.

Годовое собрание акционеров состоится 30 июня в форме заочного голосования, реестр акционеров закрывается 5 июня.

В сентябре 2022 года акционеры "Россетей" и ФСК ЕЭС одобрили консолидацию на базе ФСК. Помимо "Россетей", в рамках реорганизации к ФСК присоединились "Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ЕНЭС", "Томские магистральные сети" и "Кубанские магистральные сети".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 75% в уставном капитале.