В ВТО допустили улучшение ситуации в мировой торговле товарами во II квартале 2023 года

Индикатор для анализа ситуации на мировом рынке "Барометр торговли товарами" составляет сейчас 95,6 пункта по 100-балльной шкале, что выше уровня, который был зафиксирован в марте

ЖЕНЕВА, 31 мая. /ТАСС/. Ситуация в сфере торговли товарами в мире может улучшиться во втором квартале 2023 года. С таким прогнозом выступил в среду в Женеве секретариат Всемирной торговой организации (ВТО), обративший внимание на рост экспортных заказов.

Секретариат ссылается на новые данные применяемого в ВТО для анализа ситуации на мировом рынке индикатора - "Барометра торговли товарами". Он составляет сейчас 95,6 пункта по 100-балльной шкале, что выше уровня, который был зафиксирован в марте нынешнего года (92,2 пункта). Как отметили в секретариате ВТО, "предварительные данные свидетельствуют о том, что в первом квартале 2023 года сохранялся застой в торговле, однако недавний рост экспортных заказов указывает на увеличение спроса на товары во втором квартале".

Барометр указывает сейчас на неоднозначную ситуацию в сфере торговли товарами в мире. Так, индекс, характеризующий торговлю продукцией автомобилестроения (110,8 пункта), "значительно превысил тренд на фоне высоких продаж в США и Европе", говорится в докладе ВТО. Индекс экспортных заказов (102,7 пункта) также вырос после падения в прошлом году вследствие событий на Украине. Напротив, такие индексы, как контейнерные перевозки (89,4 пункта), авиаперевозки (92,5) и торговля электронными компонентами (85,2) "продолжают сигнализировать о слабости" рынка. В то же время индекс торговли сырьем (99,0) практически соответствует тренду. Подобное "сочетание положительных и отрицательных сигналов", которые посылают нынешние индексы барометра, "делает краткосрочный прогноз менее определенным, чем обычно", констатировали в ВТО.

"Барометр торговли товарами", как пояснили в организации, отражает "в реальном времени траекторию торговли товарами относительно недавних тенденций". Это главный индикатор, сигнализирующий об изменении роста мировой торговли за два-три месяца до публикации статистики об объеме торговли. Если индикатор равен 100 пунктам, это означает, что ожидаемое "развитие торговли соответствует недавним тенденциям". Индикатор выше 100 пунктов дает основания прогнозировать ускорение роста торговли, ниже - ослабление темпов.