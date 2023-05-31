Октябрьская железная дорога намерена отремонтировать шесть пассажирских вокзалов

В планах также провести работы на 12 платформах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога в 2023 году проведет ремонт зданий вокзалов на туристических направлениях Санкт-Петербурга и Северо-Запада России. Речь идет о Павловске, Зеленогорске, а также четырех других пассажирских вокзалах и 12 железнодорожных платформах в Петербурге, Ленобласти и Карелии, сообщил журналистам в среду начальник ОЖД Виктор Голомолзин.

"В 2023 году проведем ремонт зданий вокзалов Павловск, Зеленогорск, Веймарн, Кемь, Мга и Завидово. Также будут отремонтированы пассажирские платформы Суоярви, Хелюля, Волховстрой, Редкино, Поварово, Клин, Воздухоплавательный парк, Шушары, Пролетарская, Лихоборы, Моссельмаш, Грачевская", - рассказал Виктор Голомолзин.

Кроме того, на станции Хелюля рядом с туристической Сортавалой построят три деревянные ретро-платформы и зону активного отдыха, а на станции Калязин - модульный вокзал. Также в Зеленогорске отремонтируют пешеходный тоннель, а на станциях Чудово, Малая Вишера и Пискаревская - пешеходные мосты.

Также с 1 июня на Финляндский вокзал снова можно будет попасть напрямую из вестибюля метрополитена. Этот выход закрыли в 2021 году.