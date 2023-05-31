Украина получила $1,25 млрд в виде гранта от США

Как сообщил украинский Минфин, средства направят на возмещение расходов госбюджета, в частности на выплату социальных пособий, зарплаты работникам сферы образования

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Грант в размере $1,25 млрд от США поступил в государственный бюджет Украины. Об этом в среду сообщило министерство финансов страны.

"От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка. В 2023 году Украина получила уже 6 млрд долларов США грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США", - говорится в сообщении на сайте украинского Минфина.

Отмечается, что средства из этого гранта направят на возмещение расходов госбюджета, в частности на выплату социальных пособий, зарплаты работникам сферы образования и так далее.

Во вторник Международный валютный фонд сообщил, что Совет исполнительных директоров этой организации рассмотрит вопрос о предоставлении Украине второго транша объемом $900 млн в рамках утвержденного в марте механизма расширенного кредитования.