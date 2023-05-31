Сальдо обсудил с Шульгиновым увеличение энергопоставок в Херсонскую область из Крыма

Стороны также проговорили вопрос газификации населенных пунктов левобережья Днепра

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и министр энергетики России Николай Шульгинов обсудили в среду вопросы модернизации энергетической инфраструктуры региона и увеличения поставок туда газа и электричества из Крыма.

"На рабочей встрече с министром энергетики Российской Федерации Николаем Григорьевичем Шульгиновым обсудили состояние и перспективы развития топливно-энергетической сферы Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. "Энергосистема региона требует совершенствования и модернизации в связи с изменением направления магистральных энергетических потоков - газ и электроэнергия теперь к нам поступают из Крыма", - отметил врио губернатора региона. По итогу встречи Сальдо и Шульгинов определили приоритетные меры по восстановлению энергетической инфраструктуры и увеличению объемов подачи электричества и газа на ближайшие годы, сообщил врио губернатора.

На встрече также обсуждался вопрос газификации населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области, которые никогда не имели централизованного газоснабжения. По всем этим направлениям приняты конкретные решения и начаты работы, заверил Сальдо.

По его словам, Шульгинов акцентировал внимание на вызове, возникшем в связи с регулярными обстрелами объектов энергетики региона со стороны украинских войск. Министр подчеркнул, что энергетики Херсонской области справляются с этим вызовом достойно и профессионально, с начала года они отремонтировали около 250 объектов электроэнергетики и 26 объектов газовых сетей, сообщил Сальдо.