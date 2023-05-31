Выручка клиентского сервиса МТС составляет более 4 млрд рублей в год

Объем этой выручки ранее не раскрывался

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая./ТАСС/. Клиентский сервис цифровой экосистемы МТС по обработке обращений пользователей приносит компании более 4 млрд рублей выручки в год. Об этом сообщила ТАСС вице-президент по клиентскому опыту и сервису МТС Татьяна Мудрецова в рамках конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России). Ранее эта выручка не раскрывалась.

"По персонализированным предложениям на входящих и исходящих звонках контактный центр МТС зарабатывает более 4 миллиардов рублей в год", - сказала Мудрецова.

Мудрецова уточнила, что на результат повлияли Big Data, продукты на основе искусственного интеллекта, речевая аналитика и другие цифровые решения компании, а также формирование персональных экосистемных предложений на основании индивидуальных потребностей клиентов.

Выручка МТС по МСФО по итогам первого квартала 2023 года увеличилась на 5,8% год к году и составила 139,6 млрд рублей.

Клиентский сервис МТС включает в себя девять контактных центров в 70 регионах РФ. Ежемесячно центр обрабатывает почти 5 млн обращений пользователей.