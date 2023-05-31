31 мая, 17:29

Президент "Магнита" Ян Дюннинг перейдет на должность исполнительного директора

В компании сообщили, что в "Магните" вводится должность управляющего директора, ее с 30 июня займет член правления Анна Мелешина

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент ретейлера "Магнит" Ян Дюннинг с 30 июня перейдет на нововведенную должность исполнительного директора в рамках изменения структуры управления. Об этом говорится в сообщении компании.

Должность исполнительного директора введена самим президентом "Магнита". "На данной позиции Ян Дюннинг планирует сфокусироваться на управлении операционной деятельностью группы "Магнит", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в "Магните" вводится должность управляющего директора, ее с 30 июня займет член правления компании Анна Мелешина, которая также является директором департамента по корпоративным отношениям и устойчивому развитию.

Вопрос об избрании нового единоличного исполнительного органа "Магнита" будет решаться советом директоров после его формирования. 

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