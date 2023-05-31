Хуснуллин сообщил, что основные работы по расширению КПП Гуково в ЛНР завершатся к 1 июля

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Основные работы по расширению контрольно-пропускного пункта Гуково между Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Ростовской областью будут завершены к 1 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сегодня работаю в ЛНР. Первой точкой стало КПП Гуково. Его, по поручению президента, расширяют и приводят в порядок. <…> Могу сказать, что темп хороший и к 1 июля основные работы будут выполнены", - написал он.

Хуснуллин пояснил, что в среду во время поездки "проконтролировал, как идет ремонт и строительство подъездных дорог как со стороны ЛНР, так и со стороны Ростовской области".

19 апреля Путин на совещании с членами правительства указал на проблемы с заторами в районе Гуково и потребовал срочно решать их. 24 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строители начнут работы по расширению КПП Гуково в ближайшие две недели, когда будет готова смета и экспертиза.