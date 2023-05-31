Минцифры предложило создать концепцию по работе с ИИ в рамках нацстратегии

Дополнительной задачей в рамках развития технологии искусственного интеллекта замглавы министерства Григорий Борисенко назвал создание соответствующего инструментария

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Минцифры РФ предложило создать концепцию по работе с искусственным интеллектом (ИИ), в рамках Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Об этом сообщил в ходе конференции ЦИПР замглавы министерства Григорий Борисенко.

"Как нам кажется, дополнительной задачей в рамках развития технологии искусственного интеллекта является создание такого инструментария большого, набора компетенций, инструментов и технологий, которые бы позволяли всем участникам процесса черпать оттуда ресурсы, компетенции и технологии с тем, чтобы проходить жизненный цикл постановки задач и получения конечного результата внедренного решения, и не останавливаться на этом пути. Для того, чтобы создать такую коробку с инструментами, мы предлагаем концепцию, которую назовем, например, государственная концепция по искусственному интеллекту", - сказал Борисенко.

По его словам, для создания такого решения это не новая система, которую министерство собирается проектировать. Он отметил, что это поход к взаимоувязке всех реализуемых на данный момент инициатив. "Это подход к тому, чтобы те текущие проекты, которые сейчас реализуются, оставляли артефакты и подготавливали основу для реализации смежных инициатив", - добавил Борисенко.

Он убежден, что создание такой платформы решает, в том числе, большинство тех задач, которые заявлены в рамках этой стратегии.

Президент России Владимир Путин в октябре 2019 года утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.