Скорость базовой станции Сколтеха сравнялась с зарубежными аналогами

Она достигла 1,4 Гбит/с

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Базовая станция 5G, разработанная в Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе), продемонстрировала скорость в 1,4 Гбит/с, сравнявшись с зарубежными аналогами. Она готова к испытаниям на базе реальной инфраструктуры операторов связи, сообщили в среду ТАСС в Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Сколтех объявил об окончании основного этапа создания первой отечественной базовой станции 5G в апреле этого года. С этого времени решение совершенствовалось и сейчас работает "плавно и стабильно", уточняют в НТИ.

"По скорости мы сравнялись с иностранными аналогами - более 1,4 Гбит/с. Пилотные проекты этого года рассчитаны на 100 базовых станций, а на следующий год запланировано более масштабное внедрение", - приводит пресс-служба фонда слова руководителя Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрия Лаконцева.

Разработка "полностью готова к испытаниям в реальных сетях операторов", пояснили в пресс-службе организации, отметив высокий интерес представителей отрасли.

"Пока в России не будет надежной отечественной базовой станции 5G, готовой к массовому выпуску, регулятор не разрешит коммерческую эксплуатацию сетей пятого поколения связи. Поэтому операторы торопят нас с тестированием и доработкой - они хотят 5G", - также пояснил Лаконцев.