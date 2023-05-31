Эксперт: IT-кадры необходимо готовить с участием общеобразовательных школ и работодателей

Заместитель генерального директора "СКБ Контур" (Екатеринбург) Михаил Добровольский отметил, что на уровне школ "СКБ Контур" считает необходимым поддерживать как педагогов и наставников, так и талантливых учеников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Подготовка IT-специалистов при участии общеобразовательных школ, вузов и работодателей позволит насытить отрасль кадрами соответствующего уровня, в том числе в регионах. Об этом заявил заместитель генерального директора "СКБ Контур" (Екатеринбург) Михаил Добровольский в среду на сессии "Люди как центр новой экономики: образовательные тренды в условиях импортозамещения" в ходе конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.

"СКБ Контур" давно занимается образовательными программами, и мы постепенно собрали многоэтажную конструкцию: мы работаем с талантливыми школьниками, создавая профильные классы, в этом году впервые открыли набор пятиклассников. Второй уровень - вуз, в Уральском федеральном у нас есть свое образовательное направление. И у нас много сотрудников из разработки, из менеджмента преподают на постоянной основе в вузе. Такая многоступенчатая структура помогает, с одной стороны, "прокачивать" кадры в регионе и их там оставлять, с другой стороны, работать на отрасль в целом", - сказал он.

Спикер добавил, что на уровне школ "СКБ Контур" считает необходимым поддерживать как педагогов и наставников, так и талантливых учеников, в том числе победителей профильных олимпиад. На следующей, вузовской, ступени подготовки компания курирует в Уральском федеральном университете направление "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (бакалавриат), а также имеет свою магистратуру "Цифровая гуманитаристика", дающую образование на стыке гуманитарных и точных наук, добавил он.

Добровольский подчеркнул важность привлечения к преподаванию в профильных вузах IT-специалистов высокого уровня. "С одной стороны, это люди, которые "на кончиках пальцев" знают, как устроена индустрия, и они вкладывают ребятам эти правильные вещи в голову. С другой стороны, они, конечно, самых талантливых за ручку приводят в компанию и дают возможность работать, начиная с первого курса: стажировки - это нормальный рабочий инструмент", - подчеркнул эксперт.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".