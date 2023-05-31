Мишустин 1 июня примет участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России"

Ожидается, что глава правительства выступит на пленарной сессии, посвященной цифровой независимости российской промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских компаний

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг отправится в Нижний Новгород, где примет участие в работе конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Об этом в среду сообщает пресс-служба кабмина.

Как уточняется в сообщении, Мишустин выступит на пленарной сессии, посвященной цифровой независимости российской промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских компаний.

Мишустин также посетит Горьковский автомобильный завод и проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Как следует из материалов кабмина, в мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит с 31 мая по 2 июня в конгрессно-выставочном центре "Нижегородская ярмарка". ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.