Калмыкия открыла в ЛНР первый магазин с брендовыми экопродуктами

Продукцию будут поставлять жителям Антрацита без торговых наценок

ЭЛИСТА, 31 мая. /ТАСС/. Первую торговую точку с брендовыми калмыцкими экопродуктами открыли в подшефном республике городе Антраците Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС в среду глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, находящийся в ЛНР в рабочей поездке.

"Сегодня на встрече с главой администрации Антрацита и Антрацитовского района Луганской Народной Республики Сергеем Николаевичем Саенко обсудили общие задачи, мероприятия, которые будут проведены при нашей поддержке. Один из шагов - мы открыли первую торговую точку с брендовой продукцией республики от ведущих производителей, качеством которой очень гордимся. Рады, что у жителей Антрацита теперь будет возможность попробовать, оценить и полюбить калмыцкие экопродукты", - сказал глава региона.

Руководитель республики назвал историческим событием подписанное в рамках рабочей поездки соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Калмыкия и администрацией города Антрацита и Антрацитовского района. "Мы одна команда, которая готова трудиться и оперативно решать задачи", - добавил он.

В пресс-службе главы Калмыкии ТАСС рассказали, что в отделе магазина представлен широкий ассортимент полуфабрикатов калмыцкой кухни - в частности, береги, дотур, котлеты из сазана, щуки и карася, консервации - тушенка из говядины, баранины, конины, мясорастительные каши, калмыцкий рис и мясо баранины. Всю продукцию будут поставлять жителям Антрацита без торговой наценки. Если она будет хорошо продаваться в ЛНР, власти Калмыкии при поддержке предпринимателей откроют еще несколько торговых точек.

Среди ближайших задач - восстановление в Антраците многоквартирного жилого дома 1963 года постройки. Капитальный ремонт МКД, в котором проживают 60 человек, с момента ввода в эксплуатацию ни разу не выполнялся.

Хасиков и Саенко посетили мемориальный комплекс "Вечный огонь" в Антраците, где возложили цветы к братской могиле советских воинов.