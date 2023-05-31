Ростех: уход SITA с российского рынка IТ-услуг для авиации никак не влияет на отрасль

В холдинге назвали это "данью русофобской моде и жестом безысходности"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Уход с российского рынка провайдера IТ-услуг для авиации SITA никак не влияет на отрасль, так как российские перевозчики уже перешли на отечественное ПО. Об этом ТАСС сообщил представитель Ростеха в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2023" в Нижнем Новгороде.

"Уход SITA - дань русофобской моде и жест безысходности. На рынок это никак не влияет, так как российские перевозчики давно пользуются отечественными решениями", - сказал он.

По его словам, созданную Ростехом систему бронирования "Леонардо" используют более 60 авиакомпаний, которые перевезли с ее помощью уже более 44 млн пассажиров.

"При этом в нашем портфеле есть и другие продукты, в том числе для аэропортовой инфраструктуры. Мы готовы их внедрять, заменяя уходящих вендоров", - добавили в холдинге.

Ранее источник ТАСС сообщил во вторник, что один из крупнейших мировых IТ-провайдеров в авиационной отрасли - SITA - покинет российский рынок с 1 июля. SITA занимаемся в том числе разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем, различных других аэропортовых и авиационных IТ-услуг.